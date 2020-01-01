Привет, мы Криптекс ✌️
Мы сделали майнинг удобным специально для тебя.

Kryptex Rig Features

Прежде всего, Криптекс это...

1

Удобство

Интерфейс и функциональность, которые делают майнинг комфортным как для новичков, так и для про.

2

Прибыльность

Криптекс платит биткоины и рубли за использование вычислительной мощности твоего компьютера.

3

Доступность

Больше нет нужды в изучении бесчисленного материала о майнинге. Майнинг доступен каждому.

Майнинг самой выгодной монеты

Майнинг самой выгодной монеты

Криптекс отслеживает и автоматически подбирает самую выгодную монету для максимизации прибыли от майнинга.

Приложение всегда под рукой

Приложение всегда под рукой

Работой приложения можно управлять через личный кабинет. Находитесь вдали от компьютера и хотите отключить майнинг? Добро пожаловать в реальность, где это возможно.

Уведомления о проблемах

Детальная статистика

Вся необходимая для отслеживания статистика находится в личном кабинете: отслеживание температуры, потребление электричества, работа вентиляторов и многое другое.

Автоматический запуск новых майнеров

Автоматический запуск новых майнеров

Новые криптовалюты начнут добываться как только приложение будет включено.

Удобный вывод средств

Удобный вывод средств

Криптекс платит биткоины и рубли. Снимайте деньги на банковские карты, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги. Минимальный размер выплаты — 50 ₽.

Уведомления о проблемах

Уведомления о проблемах

Если в процессе майнинга что-то пошло не так, то мы обязательно сообщим об этом через личный кабинет или приложение.

Kryptex Майнер
Приложение

Всё, что нужно. Там, где нужно.

Нет надобности в особых навыках и знаниях: после установки приложение автоматически начнет работать и приносить прибыль. И все это не требует настройки.

Легкий режим работы приложения позволяет зарабатывать и без проблем заниматься своими делами: смотреть фильмы, серфить интернет и даже играть.

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Kryptex Про Майнер
Про-режим

Абсолютная власть.

Режим приложения для тех, кому важен контроль. Все необходимые данные перед вашими глазами и все это — ещё быстрее, чем когда-либо.

Про-режим приложения позволяет отслеживать температуру, нагрузку на вентиляторы, энергопотребление, а также текущий хэшрейт.

Скачать Криптекс

Полезные инструменты

Все самое необходимое для майнинга, разработанное в Криптексе

Не знаешь, что майнить?

Калькулятор доходности, который поможет найти актуальную монету.

Лучшие видеокарты

Мы поможем выбрать самую подходящую видеокарту для майнинга.

Реферальная программа

Зови друзей и зарабатывай еще больше с реферальной программой Криптекса.

База знаний

Множество ответов на вопросы о майнинге, обучающий видеоконтент и не только.

Dead-PC

Криптекс — приложение для компьютера. Скачайте Криптекс на компьютер после регистрации.

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