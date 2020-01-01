Прежде всего, Криптекс это...
Удобство
Интерфейс и функциональность, которые делают майнинг комфортным как для новичков, так и для про.
Прибыльность
Криптекс платит биткоины и рубли за использование вычислительной мощности твоего компьютера.
Доступность
Больше нет нужды в изучении бесчисленного материала о майнинге. Майнинг доступен каждому.
Майнинг самой выгодной монеты
Криптекс отслеживает и автоматически подбирает самую выгодную монету для максимизации прибыли от майнинга.
Приложение всегда под рукой
Работой приложения можно управлять через личный кабинет. Находитесь вдали от компьютера и хотите отключить майнинг? Добро пожаловать в реальность, где это возможно.
Детальная статистика
Вся необходимая для отслеживания статистика находится в личном кабинете: отслеживание температуры, потребление электричества, работа вентиляторов и многое другое.
Автоматический запуск новых майнеров
Новые криптовалюты начнут добываться как только приложение будет включено.
Удобный вывод средств
Криптекс платит биткоины и рубли. Снимайте деньги на банковские карты, QIWI Кошелек и Яндекс.Деньги. Минимальный размер выплаты — 50 ₽.
Уведомления о проблемах
Если в процессе майнинга что-то пошло не так, то мы обязательно сообщим об этом через личный кабинет или приложение.
Всё, что нужно. Там, где нужно.
Нет надобности в особых навыках и знаниях: после установки приложение автоматически начнет работать и приносить прибыль. И все это не требует настройки.
Легкий режим работы приложения позволяет зарабатывать и без проблем заниматься своими делами: смотреть фильмы, серфить интернет и даже играть.Скачать Криптекс
Абсолютная власть.
Режим приложения для тех, кому важен контроль. Все необходимые данные перед вашими глазами и все это — ещё быстрее, чем когда-либо.
Про-режим приложения позволяет отслеживать температуру, нагрузку на вентиляторы, энергопотребление, а также текущий хэшрейт.Скачать Криптекс
Полезные инструменты
Все самое необходимое для майнинга, разработанное в Криптексе